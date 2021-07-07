Şevval Şahin Pakistanlı eski sevgilisini takibe aldı!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu.

Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı.



KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe aldı. Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.

