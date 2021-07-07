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Şevval Şahin Pakistanlı eski sevgilisini takibe aldı!

07.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (22), 1.5 yıldır birlikte olduğu yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını duyurmuştu. Şevval Şahin'den flaş bir hamle geldi.

Şevval Şahin Pakistanlı eski sevgilisini takibe aldı!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu.

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Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı.
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KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe aldı. Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.

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Şevval Şahin Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeni bir para çuvalı lazım. Yoksa o tatiller nasıl ödenecek, rast gele diyelim, sazanın bol olsun.

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