Şevval Şahin takipçi sayısını katladı!

Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı.

Programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı. Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü.

Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna "Pas" yanıtını verdi.

Şahin'ın bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.

Twitter’da da uzun süre gündem olan 21 yaşındaki modelin 90 bin olan instagram takipçi sayısı, bu olay sonrası 200 bini geçti.



