MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin takipçi sayısını katladı!

Şevval Şahin takipçi sayısını katladı!

27.10.2020 16:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şevval Şahin takipçi sayısını katladı!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan Şahin, takipçi sayısını artırdı.

Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı.

Programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı. Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü.

Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna "Pas" yanıtını verdi.

Şahin'ın bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.

Twitter’da da uzun süre gündem olan 21 yaşındaki modelin 90 bin olan instagram takipçi sayısı, bu olay sonrası 200 bini geçti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'
Hayranlarıyla başı dertte...Hayranlarıyla başı dertte...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce duraksadı sonra kendisi de güldü

Önce duraksadı sonra kendisi de güldü

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar

Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar

Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi

Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

Buerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardı

Buerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Diğer Haberler

Emilia Clarke: Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?

'Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?'

Burcu Esmersoy'un kira zammı olay olmuştu! 'Şanım yürüsün'

Kira zammı olay olmuştu! 'Şanım yürüsün'

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den yeni haber

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den yeni haber

Cardi B. kızdı 4 çantaya 128 bin 662 dolar ödedi

Yok artık! 4 çantaya ödediği para...

Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'

Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti taşındı! 'Fiyatlar uçmuş'

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.