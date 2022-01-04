Şevval Şahin yeni yıla Kolombiya'da girdi! 13 saat parti yaptı

Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir süredir Miami'de tatildeydi.

Son dönemde yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen ünlü model Şevval Şahin, yeni yılı Kolombiya'nın Cartagena şehrinde 13 saatlik bir partiyle karşıladı.



Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın da eşlik ettiği model, yaşadığı en güzel yılbaşı kutlaması için sevgilisine teşekkür etti.



Şahin paylaşımına, "Yaşadığım en güzel yeni yıl kutlaması... Bunu gerçekleştiren herkese çok teşekkürler. Bu gece yaşadığımız anılardan kitap çıkar!" notunu düştü.



