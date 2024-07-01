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  4. Şevval Sam 30. sanat yılını kutladı! Sahne tarzıyla adından söz ettirdi

Şevval Sam 30. sanat yılını kutladı! Sahne tarzıyla adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 07:29
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Geçtiğimiz günlerde Bodrum yorumuyla sosyal medyada tepki çeken Şevval Sam, 30. sanat yılını kutladı. Yıllara meydan okuyan Sam'ın sahne tarzına yorumlar gecikmedi. Şevval Sam'ı sahnede annesi Leman Sam da yalnız bırakmadı.

Şevval Sam 30. sanat yılını kutladı! Sahne tarzıyla adından söz ettirdi

Yasak Elma dizisinde rol aldıktan sonra hayran kitlesi daha da artan ve hem oyunculuğu hem de sahnesiyle sık sık adından söz ettiren Şevval Sam, 30. sanat yılını kutladı.

Bir süredir bu özel geceye hazırlanan Şevval Sam tarzıyla yine adından söz ettirdi. 50 yaşındaki Sam sahneye göğüs dekolteli kabarık bir elbiseyle çıktı.

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Yıllara meydan okuyan Şevval Sam'ı görenler "Çok güzel" yorumlarında bulundu. Şevval Sam daha sonra ise kıyafetini değiştirerek yine tarzıyla hayranlarını mest etti.

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Şevval Sam'ı annesi Leman Sam da sahnede yalnız bırakmadı.

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BODRUM AÇIKLAMASI

Sam ayrıca geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sınıf farkı yok dediği için eleştirilmesine dair de konuşarak "Yaş ilerledikçe daha az cümleyle daha anlaşılabilir olmaya çalışıyorum ama sanırım hala daha fazla cümle kurmak zorundayım" dedi.

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Express


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Şevval Sam
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