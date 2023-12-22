Şevval Sam'dan oğlu Taro Emir Tekin'in Yalı Çapkın'ı setine ziyaret! 'Gelinimle tanışın'

Oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin rol aldığı Yalı Çapkını dizisiyle sık sık adından söz ettiriyor. Sam da oğlunu dizi setinde ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk olarak dizideki yalıyı takipçilerine gösteren Sam, ardından oğlu Taro ile anlarını da paylaştı.

Taro Emir'in hazırlığı sırasında sette bulunan Sam, oğlu için 'Yılın stil sahibi. Canım benim ya. Ay özlemişiz setleri ya. Burası Yasak Elma'nın setine de benziyor, yalı filan' dedi.

Sonrasında Sam, dizide Taro Emir'in canlandırdığı Kaya karakteriyle evlenen Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ile de hikaye attı.

"GELİNİMLE TANIŞIN"

Beril Pozam'la da hazırlığı sırasında video çeken Sam "Gelinimle tanışın. Düğüne çağırmadılar beni ama neyse artık. Bir kahvesini içeceğim, barışacağız. Ay çok tatlılar ya" diyerek espri yaptı.







