MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Sam'dan oğlu Taro Emir Tekin'in Yalı Çapkın'ı setine ziyaret! 'Gelinimle tanışın'

Şevval Sam'dan oğlu Taro Emir Tekin'in Yalı Çapkın'ı setine ziyaret! 'Gelinimle tanışın'

22.12.2023 17:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Şevval Sam, oğlu Taro Emir Tekin'in rol aldığı, ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nın setini ziyaret etti. Sam, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin rol aldığı Yalı Çapkını dizisiyle sık sık adından söz ettiriyor. Sam da oğlunu dizi setinde ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ş1

İlk olarak dizideki yalıyı takipçilerine gösteren Sam, ardından oğlu Taro ile anlarını da paylaştı.

ş2

Taro Emir'in hazırlığı sırasında sette bulunan Sam, oğlu için 'Yılın stil sahibi. Canım benim ya. Ay özlemişiz setleri ya. Burası Yasak Elma'nın setine de benziyor, yalı filan' dedi.

ş3

Sonrasında Sam, dizide Taro Emir'in canlandırdığı Kaya karakteriyle evlenen Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ile de hikaye attı.

ş4

"GELİNİMLE TANIŞIN"

Beril Pozam'la da hazırlığı sırasında video çeken Sam "Gelinimle tanışın. Düğüne çağırmadılar beni ama neyse artık. Bir kahvesini içeceğim, barışacağız. Ay çok tatlılar ya" diyerek espri yaptı.

ş5

ş6

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı
Yer Denizli… Boynunu gören doktorlar bile şaşkına döndü! ‘50 yıl’ detayını duyan inanamadı… Yer Denizli… Boynunu gören doktorlar bile şaşkına döndü! ‘50 yıl’ detayını duyan inanamadı…
Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'
Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam Taro Emir Tekin beril pozam yalı çapkını Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

"Bu hızla 2050 yılını bulur" diyerek çözüm istedi: Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor

"Bu hızla 2050 yılını bulur" diyerek çözüm istedi: Buraya bir operatör yatırım yapacak zaten denilerek önümüz kesiliyor

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

CHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettiler

CHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.