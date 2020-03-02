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Şevval Sam evlilik itirafıyla şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Şevval Sam evlilik itirafıyla takipçilerini şaşırttı.

Şevval Sam evlilik itirafıyla şaşırttı

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Şevval Sam bir hayranının "Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

Hayranlarının pek çok sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, evlilikle ilgili dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

Çok uzun zamandır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşayan güzel oyuncuya bir hayranı, “Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?” diye sorunca Şevval Sam, "Evlilik, doğruya doğru ne yapayım" yanıtını verdi. Sam'ın bu yanıtı sosyal medyada yankı buldu.

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