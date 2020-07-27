Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir annesinin boyunu geçti

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bulunan Balık Ev restoran’da balık yiyen Sam ve oğlu yaklaşık 1 saat sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Spor ve günlük kıyafetleri ile sade şıklığı yakalayan Şevval Sam’ın koronavirüs tedbirleri gözlerden kaçmadı. Güler yüzlü tavrı ile muhabirlere kolay gelsin dileyen başarılı oyuncu ve oğlu vale noktasından araçlarını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.

