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Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir annesinin boyunu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mekandakı bir balık restoranında balık yiyen anne oğulun neşeli tavırları dikkat çekti.

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir annesinin boyunu geçti

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bulunan Balık Ev restoran’da balık yiyen Sam ve oğlu yaklaşık 1 saat sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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Spor ve günlük kıyafetleri ile sade şıklığı yakalayan Şevval Sam’ın koronavirüs tedbirleri gözlerden kaçmadı. Güler yüzlü tavrı ile muhabirlere kolay gelsin dileyen başarılı oyuncu ve oğlu vale noktasından araçlarını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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