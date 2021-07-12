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Şevval Sam ve Olgun Şimşek'ten Hasan Saltık için düet

12.07.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sanatçılar Cenk Eren ve Şevval Sam, Bodrum’da sahne aldı. Yalıkavak’da Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarının sahne performanslarına ev sahipliği yapan Günay Restaurant, Cenk Eren ve Şevval Sam'a ev sahipliği yaptı.

Şevval Sam ve Olgun Şimşek'ten Hasan Saltık için düet

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlikte ilk olarak sahneye çıkan başarılı sanatçı Cenk Eren, müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi.

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Bir ara mikrofonu elinden bırakarak çıplak sesle performansına devam eden Cenk Eren, finalde alkışlar eşliğinde mikrofonu Şevval Sam'a devretti. Sanatçı dostuna teşekkür ederek gecenin ikinci yarısının startını Türk Sanat Müziğinin seçkin eserleri ile veren Şevval Sam, ''Yeniden sizlerle buluşmak harika bir duygu. Malum Ender tatilde. Bu yaz bol bol sahne ve konser yapmak istiyorum. Sahneyi çok özledim'' ifadelerini kullandı.

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Gece boyunca sahnede adım atılmadık yer bırakmayan güzel sanatçı, konuklar arasında yer alan Olgun Şimşek'i de sahneye davet ederek başarılı oyuncu ile bir düete imza attı. Birlikte seslendirdikleri ''Dostum Dostum'' şarkısı ile kısa bir süre önce vefat eden Türk müziğinin önemli ismi Hasan Saltık'ı andılar.

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Şarkının finalinde birbirlerine sarılarak gökyüzüne selam gönderen ikilinin gözyaşlarına güçlükle hakim oldukları dikkatlerden kaçmazken, sesi titreyen Şevval Sam'ın ''Onu Çok özledik'' sözleri etkinlik alanında büyük bir alkış tufanı kopardı.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun Şimşek Şevval Sam
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