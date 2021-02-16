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Sex Education dizisinden yatak sahneleriyle gündem olan Bridgerton'a bomba transfer

16.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Sex Education dizisinden yatak sahneleriyle gündem olan Bridgerton'a bomba transfer

Sex Education dizisinde boy gösteren Simone Ashley, Netflix’in çok izlenen dönem draması Bridgerton 2. sezon başrolü olarak açıklandı.

Bridgerton dizisinin Anthony Bridgerton’a odaklanacak 2. sezonunun kadın başrolü Simone Ashley olarak açıklandı. Bridgerton 2. sezonda Kate karakteri ile boy gösterecek olan Ashley, Sex Education dizisinde rol alıyordu.

BRİDGERTON 2. SEZON HAKKINDA

Jonathan Bailey'in canlandırdığı Anthony Bridgerton karakterine odaklanacak olan Bridgerton 2. sezonunda kadın başrol "Kate" rolünü üstlenecek olan Simone Ashley'nin performansı şimdiden merak konusu oldu.

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İkinci sezon, Quinn'in Bridgerton serisinin ikinci kitabı The Viscount Who Loved Me'de anlatıldığı gibi, Bridgerton'ın en büyük kardeşi Anthony (Bailey) için uygun bir evlilik arayışını anlatacak. 2. Sezon liderliğinde Bailey ve Ashley, Page ve Phoebe Dynevor'un yerini alacak.

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Netflix, 25 Aralık'ta gösterime giren ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Bridgerton dizisinin, en çok izlenen yapımı olduğunu açıklamıştı.

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