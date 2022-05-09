'Sex Education'ın Eric'i Ncuti Gatwa 'Doctor Who’nun yeni başrolü oldu

'Sex Education'ın Eric'i Ncuti Gatwa büyük bir başarıya imza attı. Dizide başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Ncuti Gatwa, efsane dizi ‘Doctor Who’nun yeni başrolü oldu. 14. doktoru canlandıracak olan Gatwa aynı zamanda dizinin ilk siyahi doktoru da olacak.

Bu yılki BAFTA’da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Gatwa duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Hislerimi nasıl kelimelere dökeceğimi bilemiyorum. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Hem gururlu hem de heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum. Bu rol ve dizi ben de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki birçok insan için çok fazla şey ifade ediyor. Benden önce doktoru canlandıran yetenekli oyuncu arkadaşlarım bu eşsiz sorumluluk ve ayrıcalığı büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Ben de aynısını yapabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Dizinin 13. doktoru Jodie Whittaker ilk kadın doktor olarak gündem olmuştu.



