Sex Education'ın yıldızı Gillian Anderson’dan samimi itiraf: 'İçgüdülerimi takip ettim'

Gillian Anderson, kariyerinde en büyük çıkışı yapmasını sağladığı The X-Files dizisinin sona ermesinden sonra Hollywood’a sırtını çevirip Londra’ya dönmüştü. O dönemlerde yaptığı bu hareketle herkesin dikkatini çeken Gillian Anderson, The X-Files'daki rolü sırasında "sektörün en kötü yanlarını" gördükten sonra Hollywood'u bırakmış.

The Crown'da Margaret Thatcher rolüyle herkesin takdirini kazanan oyuncu 11 yaşında kalıcı olarak ABD'ye taşınmadan önce çocukluğunun çoğunu Londra'da geçirmişti. Daha sonra 2002'de The X-Files sona erdikten kısa bir süre sonra Londra'ya dönmüştü.

GİLLİAN ANDERSON YILLAR SONRA AÇIKLADI

Anderson Avustralya'da yayımlanan TV Week'te verdiği röportajda “The X-Files'ın başarısından sonra Londra'ya taşındığımda pek çok insan ne olduğunu anlamadı ve neden Hollywood'u terk ettiğimi sordu" diye anımsadı. Anderson, "Birleşik Krallık'ı hep özlüyordum ve her zaman buraya geri döneceğimi biliyordum" diye devam etti.

Ama o zamanlar, bu karar kısmen bu kadar genç bir yaşta böylesine ünlü olmakla sektörün nasıl olabileceğini en kötü haliyle görmek arasında karmaşık duygular içinde olmamla ilgiliydi. Bundan gerçekten nefret ettim ve uzaklaşmak istedim.