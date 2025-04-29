Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Seyahat edenler dikkat: O eşyayı valize koymak yasaklandı! Yangın çıkarabiliyor...

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, seyahat eden turistleri uyardı. Bavulların içine lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının koyulması yasaklandı.

Seyahat edenler dikkat: O eşyayı valize koymak yasaklandı! Yangın çıkarabiliyor...
Jale Uslu

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), İngiliz turistlere seyahate çıktıklarında bavulun içerisine koyulmaması gereken eşya konusunda uyarıda bulundu.

iStock-2149868249

"YARALANMALARA YOL AÇABİLİR"

Nedeni ise şöyle açıkladı: "Kötü üretilmiş, arızalı ve yanlış kullanılmış lityum piller ile kısa devreye karşı korunmamış piller 'termal kaçma' adı verilen bir sorunla karşılaşabilir. Bu durum, pillerin o kadar ısınmasına neden oluyor. Ve alev alıp patlayıp yakındaki diğer pilleri tutuşturabiliyorlar. Eğer bu durum uçuş güvertesinde gerçekleşirse, uçağın işleyişini önemli ölçüde aksatabilir ve uçuş ekibinde ciddi yaralanmalara yol açabilir."

iStock-2161586007

Yangın çıkması nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının bavullarda taşınmasının büyük bir risk oluşturabileceği de ifade edildi. Bazı havayolu firmaları taşınabilir pillerin uçakların üst dolaplarında bulundurmasını yasakladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En misafirperver şehirler açıklandı! Türkiye'den bir şehir de var!En misafirperver şehirler açıklandı! Türkiye'den bir şehir de var!
Kayaların altındaki 50 yıllık şişeyi açtılar! İçinden bakın ne çıktıKayaların altındaki 50 yıllık şişeyi açtılar! İçinden bakın ne çıktı

Anahtar Kelimeler:
valiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Şifacılık yaptığını iddia etti, türbede seans yaptı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Şifacılık yaptığını iddia etti, türbede seans yaptı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gündemde!

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gündemde!

Kayaların altındaki 50 yıllık şişeyi açtılar! İçinden bakın ne çıktı

Kayaların altındaki 50 yıllık şişeyi açtılar! İçinden bakın ne çıktı

Hastanede skandal! Müstehcen videolarını çekip paylaştı!

Hastanede skandal! Müstehcen videolarını çekip paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.