Seyahat edenler dikkat: O eşyayı valize koymak yasaklandı! Yangın çıkarabiliyor...

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), İngiliz turistlere seyahate çıktıklarında bavulun içerisine koyulmaması gereken eşya konusunda uyarıda bulundu.

"YARALANMALARA YOL AÇABİLİR"

Nedeni ise şöyle açıkladı: "Kötü üretilmiş, arızalı ve yanlış kullanılmış lityum piller ile kısa devreye karşı korunmamış piller 'termal kaçma' adı verilen bir sorunla karşılaşabilir. Bu durum, pillerin o kadar ısınmasına neden oluyor. Ve alev alıp patlayıp yakındaki diğer pilleri tutuşturabiliyorlar. Eğer bu durum uçuş güvertesinde gerçekleşirse, uçağın işleyişini önemli ölçüde aksatabilir ve uçuş ekibinde ciddi yaralanmalara yol açabilir."

Yangın çıkması nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının bavullarda taşınmasının büyük bir risk oluşturabileceği de ifade edildi. Bazı havayolu firmaları taşınabilir pillerin uçakların üst dolaplarında bulundurmasını yasakladı.