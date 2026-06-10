Seyahate çıkarken valizinize tenis topu koyun çağrısı yapıldı

Sağlık uzmanları, uzun uçak yolculuklarında oluşan kas sertliği ve ağrıları azaltmak için el bagajında bir tenis topu bulundurulmasını öneriyor. Küçük ve hafif olan tenis topunun, dolaşımı destekleyerek yolculuğu daha konforlu hale getirebiliyor.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, uçak yolculuklarında sırt, boyun ve bacaklarda sertlik hissine neden olabiliyor. Sağlık uzmanları ise bu sorunu hafifletmek için tenis topunun pratik bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

Kayıtlı osteopat ve uyku terapisti Tracy Hannigan, tenis topunun kaslara kontrollü baskı uygulayarak rahatlama sağlayabileceğini belirtti. Hannigan, topun bir el havlusunun ortasına yerleştirilip havlunun rulo şeklinde sarılmasını tavsiye ediyor. Bu yöntem sayesinde topun sabit kalması sağlanırken, uygulanan baskının daha kontrollü olması mümkün hale geliyor.

KÜÇÜK AMA FAYDALI

Tenis topu, özellikle uyluk, baldır, omuz ve sırt bölgelerinde hafif masaj etkisi oluşturarak dolaşımın desteklenmesine yardımcı olabilir. Küçük boyutu sayesinde çantada neredeyse hiç yer kaplamaması da önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor.

BOYUNDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTIYOR

Hannigan ayrıca yolculuk sırasında düzenli olarak esneme hareketleri yapılmasını öneriyor. Boyun bölgesindeki gerginliği azaltmak için çenenin koltuk altına doğru çevrilip karşı taraftaki boyun kaslarının hafifçe gerilmesi tavsiye edilirken, bel bölgesini rahatlatmak için ise otururken bacakların çaprazlanıp öne doğru eğilmenin faydalı olabileceği belirtiliyor.

SIRT AĞRILARINI HAFİFLETİYOR

Seyahat tutkunları da sosyal medyada bu yöntemin işe yaradığını savunuyor. Bazı kullanıcılar tenis topunu bel ile koltuk arasına yerleştirmenin uzun uçuşlarda sırt ağrılarını hafiflettiğini aktarırken, özellikle bel rahatsızlığı yaşayan yolcuların bu yöntemden olumlu sonuçlar aldığını ifade ediyor.