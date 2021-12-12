ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 50 bin TL değerindeki "Şeyh Galib'in 'Hüsn ü Aşk' adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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