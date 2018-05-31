Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Eski futbolcu Tuncay Şanlı önceki gün spor spikeri Seyhan Şaşko ile görüntülendi. Bu fotoğrafların basına yansımasının ardından 'ihanet' iddiaları da gün yüzüne çıktı. Çünkü Tuncay Şanlı, 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu ve Sayım, 9 aylık hamile!

Olayın basına yansımasının ardından Melis Sayım 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına telefonla bağlandı. 4 gün sonra doğum yapacağını söyleyen Melis Sayım ''Tuncay'a Seyhan Şaşko'yu sorduğumda sadece iş arkadaşım, ispatlarım demişti'' dedi.

Hatırlanacağı gibi Tuncay Şanlı, dört ay önce Çubuklu Taç Restoran'da aynı kanalda birlikte çalıştığı spor spikeri Seyhan Şaşko'yla görüntülenmişti.

Mum ışığında yemek yiyen ikilinin keyfi patlayan flaşlarla kaçmıştı.

Dışarı çıkıp muhabirlere açıklama yapan Tuncay Şanlı, Seyhan Şaşko ile aralarında aşk olmadığını söylemişti.

Tuncay Şanlı, ''Hanımefendi kanaldan arkadaşım olur. Sadece yemeğe çıktık. Onu çekmeyin, beni tek çekin.'' ifadelerini kullanmıştı.

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?