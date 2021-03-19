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Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Düzen ile evlendi

19.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Şaşko, ünlü futbol yorumcusu ve sunucusu Ersin Düzen ile dünya evine girdi. Spor dünyasından birçok önemli ismin katıldığı nikâh töreniyle birlikte beIN Sports sunucusu Seyhan Şaşko ile Ersin Düzen hayatını birleştirdi…

Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Düzen ile evlendi

Uzun yıllar televizyon ekranlarında spor sunuculuğu yapan Seyhan Şaşko, spor yorumcusu ve moderatörü Ersin Düzen ile Mart 2021’de evlendi. Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko’nun nikah törenine ise Ali Gültiken, Tümer Metin, Ayhan Akman, Şansın Tokyay, Gamze Topuz gibi isimler katıldı.

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da doğan beIN SPORTS sunucusu Seyhan Şaşko, henüz 3 yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı. Eğitimine de burada başlayan Seyhan Şaşko, Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini bitirdi.

Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Seyhan Şaşko, başta tenis olmak üzere birçok spor dalına ilgi duydu. Bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer alan Seyhan Şaşko, televizyonculuk kariyerine 2009 tarihinde TRT'de başladı.

Sonrasında EUROSPORT'ta "Ters Köşe" adındaki programı hazırlayıp sunan Seyhan Şaşko, 360 kanalında da çalıştı. Tivibu Spor'da da çalışan Seyhan Şaşko, beIN Sports Türkiye'de kariyerini devam ettiriyor.

Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Düzen ile evlendii

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

2 Haziran 1975’te Zonguldak'ta doğan Ersin Düzen, 1992’de Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirmesinin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Ersin Düzen, Eskişehir'de kaldığı 4 sene boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yaptı.

1997’de İstanbul'da ilk başta Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adındaki spor-magazin programını sunan Ersin Düzen, 1998-1999 yılları arasında Kral TV'de VJ'lik yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlendi.

Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunan Ersin Düzen, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999’da Star TV ekranlarında yayınlanan Yıkılmadım adındaki dizide de oynayan Ersin Düzen, sonrasında Star'dan ATV’ye transfer oldu. Kazım Kanat, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç'le birlikte Santra programında Süper Lig maçlarını yorumlayan Ersin Düzen, aynı yıl ATV’de millî takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007’de NTV Spor ve NTV’de Serie A ve La Liga maçlarını anlatan Ersin Düzen, pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile beraber Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile beraber Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Ersin Düzen, hafta içi dört gece Spor Gecesi adındaki programı sundu.

Ocak 2011 tarihinde TRT'ye transfer olan Ersin Düzen, hafta sonu TRT 1'de yayınlanan Stadyum adındaki programın sunuculuğunu üstlendi. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak oynayan Ersin Düzen, 2015’te yayımlanan 'Bak Hele Bak' adındaki tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak yer aldı.

TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adındaki programın sunuculuğunu yapan Ersin Düzen, TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programının moderatörlüğünü yaptı.

Ersin Düzen, hâlâ TRT Spor kanalında Stadyum programını hazırlayıp sunuyor…


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