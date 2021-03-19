Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Düzen ile evlendi

2 Haziran 1975’te Zonguldak'ta doğan Ersin Düzen, 1992’de Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirmesinin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Ersin Düzen, Eskişehir'de kaldığı 4 sene boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yaptı.

Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Seyhan Şaşko, başta tenis olmak üzere birçok spor dalına ilgi duydu. Bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer alan Seyhan Şaşko, televizyonculuk kariyerine 2009 tarihinde TRT'de başladı.

7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da doğan beIN SPORTS sunucusu Seyhan Şaşko, henüz 3 yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı. Eğitimine de burada başlayan Seyhan Şaşko, Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini bitirdi.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında spor sunuculuğu yapan Seyhan Şaşko, spor yorumcusu ve moderatörü Ersin Düzen ile Mart 2021’de evlendi. Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko’nun nikah törenine ise Ali Gültiken, Tümer Metin, Ayhan Akman, Şansın Tokyay, Gamze Topuz gibi isimler katıldı.

1997’de İstanbul'da ilk başta Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adındaki spor-magazin programını sunan Ersin Düzen, 1998-1999 yılları arasında Kral TV'de VJ'lik yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlendi.

Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunan Ersin Düzen, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999’da Star TV ekranlarında yayınlanan Yıkılmadım adındaki dizide de oynayan Ersin Düzen, sonrasında Star'dan ATV’ye transfer oldu. Kazım Kanat, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç'le birlikte Santra programında Süper Lig maçlarını yorumlayan Ersin Düzen, aynı yıl ATV’de millî takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007’de NTV Spor ve NTV’de Serie A ve La Liga maçlarını anlatan Ersin Düzen, pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile beraber Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile beraber Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Ersin Düzen, hafta içi dört gece Spor Gecesi adındaki programı sundu.