Seyhan Soylu: Beni kendine aşık edip 20 bin dolar istedi, kandırıldım

Seyhan Soylu, dolandırıldığını iddia ederek avukatı Emrah İlarslan aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından geldiği Bakırköy Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, sosyal medya üzerinden bir kişi ile görüştüğünü, hiç görmediği kişiye aşık olduğunu söyledi.

20 BİN DOLAR'I PARKA BIRAKTI!

Soylu, bu kişinin kendisinden 20 bin dolar istemesi üzerine parayı Fenerbahçe Parkı'na götürüp bıraktığını, parayı gelip alan olmayınca tekrar geri aldığını belirterek, bir süre sonra kandırıldığını ve çevresindeki başka ünlü isimlerin de bu tuzağa düştüğünü iddia etti.

'BAKALIM AŞIK OLACAK MI DİYE...'

Kendisini dolandıran kişilerin çete olduğunu ve paraya ihtiyaçlarının olmadığını, insanlarla alay etmek amacında olduklarını anlatan Seyhan Soylu, "Bunlar zengin çocukları. Hayatları oyun. Artık playstation kesmiyor böyle bir yöntem bulmuşlar. Özellikle ünlülere yapışan bir çete bu. Çetenin oyuncuları var. Biri çok yakışıklı, biri çok zeki, biri çok zengin. Kurbanları esir düşecek mi, kurtulacak mı diye sanal dünya üzerine kurulmuş bir oyun. Birilerine bakalım aşık olacak mı diye oynuyorlar. Bir karakter belirliyorlar, o karakter vitrinleri oluyor. Ona milleti aşık ediyorlar. Sonra kurban seçtikleri kişi aşık olunca dalga geçiyorlar" dedi.