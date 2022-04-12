Seyhan Soylu Filiz Akın'a benzemek için estetik ameliyat oldu! İşte Sisi'nin son hali

Al Sana Haber programının yorumcularından olan ve son dönemde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Seyhan Soylu 10 tane ameliyatı aynı anda oldu. Ameliyat sonrası hastanedeki her anını paylaşan Sisi "Kaburga pençe, burun büyütme, alın, şakak dolgu, yanak, dolgu dudak yağ, çene yağ, dudak mesafe kısaltma, göğüs silikon yenileme, karın germe" ameliyatları olduğunu açıkladı.

Seyhan Soylu ameliyat sonrası vücudunun halini de paylaşarak gündeme geldi. Sisi son olarak bu ameliyatları Filiz Akın'a benzemek için olduğunu açıklayarak "Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim. Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın'ın 25 ile 30 yaş aralığındaki güzelliğine kavuştum" dedi.

Filiz Akın’ a benzemek uğruna aynı anda 10 operasyon geçiren Seyhan Soylu, 1 milyon lira harcamış.

Safiye Soyman ise paylaşıma "Çok güzel olmuşsun hayatım" yorumunu yaptı.



