Seyhan Soylu 'İzzet Yıldızhan ile büyük aşk yaşadık' demişti! Ünlü şarkıcı yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı...

Günlerdir Dilan Polat ve Engin Polat hakkında adam vurdurma, dolandırıcılık gibi iddialarda bulunup savcılığa gideceğini söyleyen “Sisi” lakaplı Seyhan Soylu son olarak Engin Polat'tan ev, araba ve para alıp Paris'e gittiğini açıklamıştı.

Olay yaratan çıkışları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Seyhan Soylu geçtiğimiz aylarda 'İzzet Yıldızhan ile büyük aşk yaşadık' açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu. İzzet Yıldızhan bir televizyon programında kendisine hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle, Seyhan Soylu'dan şikayetçi olmuştu.

Soylu savcılıktaki ifadesinde ise, "İzzet Yıldızhan'la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez" demişti.

Uzun bir süre gündemde kalan olayın ardından Yıldızhan, sosyal medyada yapılan eleştirileri savcılığa vermeye başladı. Ünlü şarkıcı dilekçesinde, kimliği belirsiz kullanıcıların aynı paylaşımları yaptığını, sistematik bir şekilde hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Birden fazla kullanıcı tarafından Mayıs ayında "İzzet Yıldızhan ırz düşmanı. Sen Sisi'nin altınlarını çalmadın mı?" şeklinde hakaret içerikli paylaşımın onur ve şerefinin zedelediğini ve asılsız iddialar doğrultusunda zan altında bırakıldığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Yıldızhan, şahısların tespit edilip hakaret suçundan dava açılmasını talep etti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

