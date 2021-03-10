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Seyhan Soylu Yeşim Salkım'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi!

10.03.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Seyhan Soylu Yeşim Salkım'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi!

SİSİ lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından Şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Soylu'nun ifadesinde hakaret iddiasını reddederek, "Yeşim Salkım, farklı tarihlerdeki, farklı kişiler için yaptığım paylaşımlarımı alarak videoları istediği gibi düzenleyip beni şikayet etti" dediği öğrenildi.

"YEŞİM SALKIM'IN ŞÖHRETİ BİTTİĞİ İÇİN..."

Şarkıcı Yeşim Salkım, Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Soylu, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Soylu ifadesinde, Yeşim Salkım ile 25 senedir arkadaş olduklarını, Yeşim Salkım'ın şöhreti bittiği için adli konularda yer almak için hakaret ve ağır eleştirilerde bulunduğunu iddia etti.

"Yeşim Salkım, farklı tarihlerdeki, farklı kişiler için yaptığım paylaşımlarımı alarak videoları istediği gibi düzenleyip beni şikayet etti" dediği öğrenilen Soylu, hakkında birçok dava açıldığını, adresinin yanlış verilmesinden dolayı tebligatların eline ulaşmadığını belirtti. Bu sebeple duruşmalara katılıp savunma yapamadığını ve delilleri sunamadığını söyleyen Soylu, "Bana 4 günlük tazyik hapis cezası verdirtti. Hakkımda yakalama kararları çıkarttı, beni de rezil kepaze etti. İnsanlar tarafından alay konusu oldum. Yeşim Salkım yine hapis yatmamı istiyor. Başıma da bir şey gelirse bu kadın yüzünden gelecektir" dedi.


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Seyhan Soylu Yeşim Salkım
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