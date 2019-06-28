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Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

ABD’de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Kansas şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Otomobilin yan camında beliren yılan, sürünerek ön cama geçti. Yılanı gören yolcu şaşırırken, bu anları görüntüledi.

Ayrıca, otomobilin sürücüsünün yılanı ön camdan kaçırmak için silecekleri çalıştırdığı ve sileceğin çarpması sonucu yılanın aracın sol tarafından aşağıya düştüğü görüldü. Sürücü ve yolcunun yaşadığı korku ve panik de kamera görüntülerinde yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd yılan sürücü

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