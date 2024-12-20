Seyirci gitmesini istiyordu! Kızılcık Şerbeti'nde bomba karar! Özge Özacar projeye veda ediyor

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana cuma günlerine damgasını vuruyor.

Yeni sezonda birçok ismin ayrıldığı projeye bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı. Dizide yaptığı kötülükler ve attığı iftiralar yüzünden hiç sevilemeyen Görkem karakteri için karar verildi.

VEDA EDECEK



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; izleyenlerin diziden çıkarılmasını istediği Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Tabii ki Görkem’in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük bir felaket yaşanacak ve yine nefesler tutulacak.