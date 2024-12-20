Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.12.2024 14:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Öyle bir süpürge istiyorum ki, temizliği kısa sürede bitirip keyfime bakayım!" diyenler sizi buraya alalım. Kullanıcı dostu tasarımı, yenilikçi teknolojisi sayesinde, evinizi zahmetsizce temizlemenize yardımcı olan Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge Yılın Son Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla yüzünüzü güldürecek! İşte detaylar...

Ev temizliği, sağlıklı bir yaşam alanının olmazsa olmazı. Etkili bir temizlik yapmak için de kaliteli bir süpürge şart. Piyasada pek çok yeni nesil şarjlı dikey süpürge olmasına rağmen biri var ki, kullanıcıların favorisi! Güçlü olması, sessiz çalışması, HEPA filtresi ve müşteri desteği bu süpürgenin tercih edilmesinde öne çıkanlar... "Hangi marka, modelmiş o?" diye merak ettiyseniz: Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge olduğunu belirtelim. Yılın Son Fırsatları'na özel indirimli fiyatıyla dikkat çeken bu ürünle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki elektrik süpürgeleri burada!

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

Çok satanlarda birinci: Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge (33KPa)

Adsız tasarım - 2024-12-20T134851.101

Öne çıkan özellikleri

  • Çalışma verimliliğini büyük ölçüde artıran 180.000 rpm'ye kadar 33 kPa'lık benzeri görülmemiş bir siklonik emiş gücü elde eden yükseltilmiş 480W fırçasız motora sahip.
  • Kiri, döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri anında emebilir, sert zeminleri, fayansları, halıları ve parke zeminleri kolayca temizleyebilir ve evinizin yeni gibi görünmesini sağlayan sessiz ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.
  • Geleneksel 6-7 hücreyi terk eder ve pil kapasitesini 8x2500mAh'ye çıkararak yetersiz pil ömrü sorununu etkili bir şekilde çözer. Maksimum sürekli çalışma süresi 40 dakikadır, bu da onu büyük işler ve tüm ev temizliği için ideal ilk seçim haline getirir.
  • 2,5 saat içinde tamamen şarj olur. Pil, bir düğmeye dokunarak çıkarılabilir ve değiştirilebilir.
  • Pratik ataşmanlarla birlikte gelir ve kolayca bir el tipi elektrikli süpürgeye dönüştürülebilir. Bunlar arasında ev tozu ve evcil hayvan tüyleri için toz akarı fırçası, panjurların ve tavan köşelerindeki örümcek ağlarının tozunu almak için aralık başlığı ve uzun pipet ve çoğu mobilyaya ve arabadaki saklama bölmelerine ulaşmak için uzatma hortumu bulunur. Bu ataşmanlarla evinizin her köşesindeki toz ve kiri zahmetsizce temizleyebilirsiniz.
  • Ultra net LED ekran ile kablosuz elektrikli süpürgenin çalışma durumunu ve kalan gücünü gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz. Tıkalı zemin fırçaları veya tıkalı emiş delikleri gibi sorunları gösterebilir ve makine bakımı için sezgisel rehberlik sağlar.
  • Torbasız elektrikli süpürgenin ana gövdesi sadece 1,5 kg ile süper hafiftir ve tek elle temizlik için idealdir.
  • Yumuşak ve sert kıllara sahip döner bir fırça ile saç ve evcil hayvan tüyleri için havalandırma kanallarına daha iyi erişim sağlayan ve dolaşmaları etkili bir şekilde azaltan tarak dişli motorlu bir fırçayı birleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "8 aydır kullanıyorum, çekiş gücü oldukça iyi. Hızlı şarj oluyor ve 150 m2 evi tek şarjla tamamen süpürebiliyor, turbo modda şarjı daha az gidiyor haliyle fakat tüm evi turbo modda çektirmenize gerek kalmıyor. Toz hanesi yeterince büyük, hemen dolmuyor, çıkarması ve temizlemesi kolay ve pratik.S üpürgenin ağırlığı muadillerine göre gayet hafif ve yanında gönderilen aparatlar oldukça kullanışlı. Süpürgeyi kullanmaya başladıktan 5-6 ay sonra yer fırçasının hortumu koptu, Greenote destek birimi ile iletişime geçtim ve yenisini talep ettim. 10 gün içinde yenisini Almanya'dan gönderdiler, bu arada fırça elime ulaşana kadar mail yoluyla bana yardımcı olan Sherry Hanım'a çok teşekkür ediyorum."

  • "Önce denemek için kendimize GSC50 modelini aldım. Eşim çok beğendi. Kayınvalideye de aynısını aldım. Komşusu görünce o istemiş, ona da benim hesaptan sipariş ettik. Akrabamız gördü ona da sipariş ettik. Kardeşimin eşi gördü beğendi, ona da sipariş ettik. Sonra GSC60 çıktığını gördüm. Onu da anneme aldım. GSC60, GSC50 modelinden çok daha kuvvetli. Kutusundan çıkan başlıklar çok çeşitli ve her işi görebilecek kapasitede. GSC50'ye göre içinde 1 tane daha fazla filtre var. Bataryası kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Tek dezavantajı GSC50'ye göre biraz daha ağır olması.
    Müşteri hizmetleri çok ilgili. Amazon üzerinden ulaştım hemen mailime yanıt verdiler ve yaşadığımız sorunu çözdüler."
Ürünü İncele

Bu modeli de indirimli, fiyatı çok daha uygun: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge (23Kpa)

Adsız tasarım - 2024-12-20T135931.052

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Günlük kullanım için gayet yeterli. Tabii ki daha yüksek fiyatlı ürünlerle karşılaştırılması pek uygun olmaz. Ama gücü yeterli, şarjı çok iyi gidiyor. Ayakta durabilmesi büyük rahatlık. Neredeyse 1 yıldır çok yoğun olmasa da kullanıyorum, henüz sıkıntı yaşamadım. Toz haznesi biraz daha büyük olabilirmiş ama boşaltması kolay olduğu için çok da dert değil. Fiyatına göre gayet iyi tavsiye ederim."

  • "Greenote süpürge kullanıcısı olarak büyük memnuniyetimi bildirmek isterim. Hem ürün çok iyi hem de satış sonrası destek inanılmaz iyi. Ne zaman bir sorum olsa çok ilgililer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Her şey için teşekkürler Greenote."
Ürünü İncele

TR24_LDY24_CategoryBanner_Desktop_1500x300

Bu içerik 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınşandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

 Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

 Columbia, Apple, Stanley ve dahası... %50'yi aşan büyük indirimler burada

Columbia, Apple, Stanley ve dahası... %50'yi aşan büyük indirimler burada

 Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

 Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

 Sony PlayStation 5'te bir daha gelmeyecek indirim başladı

Sony PlayStation 5'te bir daha gelmeyecek indirim başladı

 Çok satanlarda zirvede! Philips OneBlade ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Çok satanlarda zirvede! Philips OneBlade ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

 Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
şarjlı dikey süpürge süpürge
İş birliği İçerikleri
Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olacak kadife pantolon çeşitleri

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olacak kadife pantolon çeşitleri

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

A101'e iPhone 16 Plus geliyor!

A101'e iPhone 16 Plus geliyor!

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Fiyat performans kablosuz kulaklık arayanlar Sony indirimini kaçırmayın

Fiyat performans kablosuz kulaklık arayanlar Sony indirimini kaçırmayın

Fiyat performans kablosuz kulaklık arayanlar Sony indirimini kaçırmayın

Fiyat performans kablosuz kulaklık arayanlar Sony indirimini kaçırmayın

"Ne alsam?" diye düşünenler buraya

"Ne alsam?" diye düşünenler buraya

"Rahatlığına diyecek yok!" Hakiki deri Camper botta büyük fırsat

"Rahatlığına diyecek yok!" Hakiki deri Camper botta büyük fırsat

Evcil hayvan sahipleri buraya! Bu fiyatlara şaşıracaksınız

Evcil hayvan sahipleri buraya! Bu fiyatlara şaşıracaksınız

Çok satanlarda zirvede! Philips OneBlade ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Çok satanlarda zirvede! Philips OneBlade ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

Erkeklerin favorisi Versace Eros Energy günün fırsat ürünü oldu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Xiaomi'nin en çok satan ürünü! Güvenliğiniz için olmazsa olmaz...

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

Camper'ın en sevilen botu yarı fiyatına düştü!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm: Versace Eros!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul Marketing Summit’te ilk gün geride kaldı!

İstanbul Marketing Summit’te ilk gün geride kaldı!

Çok satan Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu indirime girdi

Oral B'nin çok satan ağız duşu indirime girdi

Narin cinayetinden dolayı telefonu bir kez daha incelendi! Salim Güran'ın saat saat nerede olduğu ortaya çıktı

Narin cinayetinden dolayı telefonu bir kez daha incelendi! Salim Güran'ın saat saat nerede olduğu ortaya çıktı

Fiyat performans kulaklık arayanlar buraya! Sony WH-CH520 indirime girdi

Fiyat performans kablosuz kulaklık arayanlar Sony indirimini kaçırmayın

Geleceğe liderlik edecek girişimler aynı sahnede buluştu! Big Bang’de 50 girişim sahnede inovasyon rüzgârı estirdi

Geleceğe liderlik edecek girişimler aynı sahnede buluştu!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.