Hepa filtreli, güçlü, sessiz! Çok satan Greenote dikey süpürge indirime girdi

Ev temizliği, sağlıklı bir yaşam alanının olmazsa olmazı. Etkili bir temizlik yapmak için de kaliteli bir süpürge şart. Piyasada pek çok yeni nesil şarjlı dikey süpürge olmasına rağmen biri var ki, kullanıcıların favorisi! Güçlü olması, sessiz çalışması, HEPA filtresi ve müşteri desteği bu süpürgenin tercih edilmesinde öne çıkanlar... "Hangi marka, modelmiş o?" diye merak ettiyseniz: Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge olduğunu belirtelim. Yılın Son Fırsatları'na özel indirimli fiyatıyla dikkat çeken bu ürünle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

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Çok satanlarda birinci: Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge (33KPa)

Öne çıkan özellikleri

Çalışma verimliliğini büyük ölçüde artıran 180.000 rpm'ye kadar 33 kPa'lık benzeri görülmemiş bir siklonik emiş gücü elde eden yükseltilmiş 480W fırçasız motora sahip.

Kiri, döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri anında emebilir, sert zeminleri, fayansları, halıları ve parke zeminleri kolayca temizleyebilir ve evinizin yeni gibi görünmesini sağlayan sessiz ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.

Geleneksel 6-7 hücreyi terk eder ve pil kapasitesini 8x2500mAh'ye çıkararak yetersiz pil ömrü sorununu etkili bir şekilde çözer. Maksimum sürekli çalışma süresi 40 dakikadır, bu da onu büyük işler ve tüm ev temizliği için ideal ilk seçim haline getirir.

2,5 saat içinde tamamen şarj olur. Pil, bir düğmeye dokunarak çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Pratik ataşmanlarla birlikte gelir ve kolayca bir el tipi elektrikli süpürgeye dönüştürülebilir. Bunlar arasında ev tozu ve evcil hayvan tüyleri için toz akarı fırçası, panjurların ve tavan köşelerindeki örümcek ağlarının tozunu almak için aralık başlığı ve uzun pipet ve çoğu mobilyaya ve arabadaki saklama bölmelerine ulaşmak için uzatma hortumu bulunur. Bu ataşmanlarla evinizin her köşesindeki toz ve kiri zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Ultra net LED ekran ile kablosuz elektrikli süpürgenin çalışma durumunu ve kalan gücünü gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz. Tıkalı zemin fırçaları veya tıkalı emiş delikleri gibi sorunları gösterebilir ve makine bakımı için sezgisel rehberlik sağlar.

Torbasız elektrikli süpürgenin ana gövdesi sadece 1,5 kg ile süper hafiftir ve tek elle temizlik için idealdir.

Yumuşak ve sert kıllara sahip döner bir fırça ile saç ve evcil hayvan tüyleri için havalandırma kanallarına daha iyi erişim sağlayan ve dolaşmaları etkili bir şekilde azaltan tarak dişli motorlu bir fırçayı birleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"8 aydır kullanıyorum, çekiş gücü oldukça iyi. Hızlı şarj oluyor ve 150 m2 evi tek şarjla tamamen süpürebiliyor, turbo modda şarjı daha az gidiyor haliyle fakat tüm evi turbo modda çektirmenize gerek kalmıyor. Toz hanesi yeterince büyük, hemen dolmuyor, çıkarması ve temizlemesi kolay ve pratik.S üpürgenin ağırlığı muadillerine göre gayet hafif ve yanında gönderilen aparatlar oldukça kullanışlı. Süpürgeyi kullanmaya başladıktan 5-6 ay sonra yer fırçasının hortumu koptu, Greenote destek birimi ile iletişime geçtim ve yenisini talep ettim. 10 gün içinde yenisini Almanya'dan gönderdiler, bu arada fırça elime ulaşana kadar mail yoluyla bana yardımcı olan Sherry Hanım'a çok teşekkür ediyorum."

"Önce denemek için kendimize GSC50 modelini aldım. Eşim çok beğendi. Kayınvalideye de aynısını aldım. Komşusu görünce o istemiş, ona da benim hesaptan sipariş ettik. Akrabamız gördü ona da sipariş ettik. Kardeşimin eşi gördü beğendi, ona da sipariş ettik. Sonra GSC60 çıktığını gördüm. Onu da anneme aldım. GSC60, GSC50 modelinden çok daha kuvvetli. Kutusundan çıkan başlıklar çok çeşitli ve her işi görebilecek kapasitede. GSC50'ye göre içinde 1 tane daha fazla filtre var. Bataryası kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Tek dezavantajı GSC50'ye göre biraz daha ağır olması.

Müşteri hizmetleri çok ilgili. Amazon üzerinden ulaştım hemen mailime yanıt verdiler ve yaşadığımız sorunu çözdüler."

Bu modeli de indirimli, fiyatı çok daha uygun: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge (23Kpa)

Kullanıcılar ne diyor?

"Günlük kullanım için gayet yeterli. Tabii ki daha yüksek fiyatlı ürünlerle karşılaştırılması pek uygun olmaz. Ama gücü yeterli, şarjı çok iyi gidiyor. Ayakta durabilmesi büyük rahatlık. Neredeyse 1 yıldır çok yoğun olmasa da kullanıyorum, henüz sıkıntı yaşamadım. Toz haznesi biraz daha büyük olabilirmiş ama boşaltması kolay olduğu için çok da dert değil. Fiyatına göre gayet iyi tavsiye ederim."

"Greenote süpürge kullanıcısı olarak büyük memnuniyetimi bildirmek isterim. Hem ürün çok iyi hem de satış sonrası destek inanılmaz iyi. Ne zaman bir sorum olsa çok ilgililer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Her şey için teşekkürler Greenote."

Bu içerik 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınşandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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