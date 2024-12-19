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BİM'e Dagi pijama takımları geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Dagi pijama takımları geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.12.2024 15:46
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 20 Aralık 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. BİM'de bu hafta yine dolu dolu ürünler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var diye merak ediyorsanız detaylar yazımızda yer alıyor. İşte Bim cuma aktüel ürünleri...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dagi pijama takımları BİM kataloğunda sizleri bekliyor!

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi'den Koton'a indirimdeki pijama takımlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Nevresim takımlarında da Yılın Son Fırsatları'na özel indirimler var! Ürünleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Ayaklarınızı sıcacık tutacak ev terliği modellerinde indirimler devam ediyor. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Kahve makinesi, televizyon, mutfak robotu, tartı, dikey süpürge ve dahası

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki cep telefonlarını incelemek için buraya tıklayın.

Yeni televizyon arayışında olanlar indirimdeki televizyon modelleri burada.

Kısa süre için indirimde olan kahve makinelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pratik mutfak ürünleri indirimli fiyatlar!

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4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Stanley termoslarda büyük indirimler devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.

Philips'ten Karaca'ya airfryer modellerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yemek takımları, kahve setleri, bardaklar... Hepsi Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde, burada.

Ve çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar da burada!

5

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklarda Yılın Fırsatları'na özel indirimler burada.

Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirecek LEGO'lar indirimde. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayın.

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