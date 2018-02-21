Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Kanal sahibi Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyayı son derece aktif kullanan bir isim… Yaptığı seyahatlerde çektiği videoları ve fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma, son olarak eşi Acun’un montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı.
İŞTE FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ…
[![](https://imgrosetta.mynet.com/file/1991344/640xauto.jpg)](#)
Eşinin kendi hesabından paylaştığı bir akraba ziyareti sırasında çekilmiş karesine yapılmış bir montajı kısa bir video üzerinden paylaşan Şeyma kahkahalar içinde yayınladığı videoya; “Bunu kim yaptı kimmm” notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
**İşte Şeyma’nın kahkahalarının eşlik ettiği o fotoğraf videosu:**
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