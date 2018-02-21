MAGAZİN

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 11:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, insta hikaye kısmından paylaştığı 'Acun Ilıcalı montajlı fotoğraf'la takipçilerini güldürdü.

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Kanal sahibi Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyayı son derece aktif kullanan bir isim… Yaptığı seyahatlerde çektiği videoları ve fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma, son olarak eşi Acun’un montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı.

İŞTE FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ…

[![](https://imgrosetta.mynet.com/file/1991344/640xauto.jpg)](#) Eşinin kendi hesabından paylaştığı bir akraba ziyareti sırasında çekilmiş karesine yapılmış bir montajı kısa bir video üzerinden paylaşan Şeyma kahkahalar içinde yayınladığı videoya; “Bunu kim yaptı kimmm” notunu düşmeyi de ihmal etmedi. **İşte Şeyma’nın kahkahalarının eşlik ettiği o fotoğraf videosu:**
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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