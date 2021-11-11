MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı ayrıldığı söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yaptı

Şeyma Subaşı ayrıldığı söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yaptı

11.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk ettiği iddia edilmişti. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte sevgilisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Şeyma Subaşı ayrıldığı söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yaptı

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın aşkının bittiği iddiası gündem olmuştu.

Meedo'yu terk eden Subaşı'nın, sekiz yaşındaki kızı Melisa'yla birlikte eski eşi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleştiği konuşuluyordu.

Şeyma Subaşı sınırları zorluyor! Çarşafa sarınıp poz verdiŞeyma Subaşı sınırları zorluyor! Çarşafa sarınıp poz verdi

Bu iddialara dair bir süredir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı son yayınladığı fotoğrafla gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak bu iddiaları yalanlamış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Bahar Korçan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bahar Korçan neden öldü?Bahar Korçan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bahar Korçan neden öldü?
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Görüşmede dikkat çeken koltuk detayı!

Erdoğan'dan, Mansur Yavaş'a taziye telefonu

Erdoğan'dan, Mansur Yavaş'a taziye telefonu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.