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Şeyma Subaşı ayrılıktan sonra apar topar İstanbul'a geldi! "Spam yiyorum" deyince...

15.03.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile ani bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı apar topar İstanbul'a ailesinin yanına gelince gündem oldu. Genellikle bikinili pozlar paylaşan Subaşı kışa resmen maruz kalınca da dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini söyleyince hiç beklemediği yorumlar aldı.

Şeyma Subaşı ayrılıktan sonra apar topar İstanbul'a geldi! "Spam yiyorum" deyince...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ilişkiyi bitirdi. Şeyma Subaşı ayrılık sonrası İstanbul'a döndü. Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın Subaşı'nın kış pozları ise dalga konusu oldu.

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini fark etti ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptı.

Subaşı "Spam yiyorsun dediler" notuyla minik bir video paylaştı. Şeyma Subaşı'na gelen yorumlar genellikle fenomenin Türkçe yazması üzerineydi. İşte yapılan bazı yorumlar:

hgj

  • Türkçe yazmışsın e tabi zor günde hep bizler varız di mi?
  • Sıkışınca Türkçe...
  • Kürkçü dükkanına döndün mü kız Şeyma?
  • Aaa bizim kız Türkçe biliyormuş.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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