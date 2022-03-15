Şeyma Subaşı ayrılıktan sonra apar topar İstanbul'a geldi! "Spam yiyorum" deyince...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ilişkiyi bitirdi. Şeyma Subaşı ayrılık sonrası İstanbul'a döndü. Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın Subaşı'nın kış pozları ise dalga konusu oldu.

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini fark etti ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptı.

Subaşı "Spam yiyorsun dediler" notuyla minik bir video paylaştı. Şeyma Subaşı'na gelen yorumlar genellikle fenomenin Türkçe yazması üzerineydi. İşte yapılan bazı yorumlar: