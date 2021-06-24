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Şeyma Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı

24.06.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün hamile olduğu duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.

Şeyma Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı

Geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün hamile olduğunu açıklamıştı. Subaşı hamileliği nedeniyle bir süredir hazırlık yaptıkları düğünü ertelediklerini duyurmuştu.

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"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Ancak Şeyma Subaşı düşük yaptığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı
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