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Şeyma Subaşı beyaz elbisesini giyip kamerayı yakınlaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 08:31
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği beyaz transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Subaşı'nın detayları göstermek için kamerayı yaklaştırmasına yorumlar gecikmedi.

Şeyma Subaşı beyaz elbisesini giyip kamerayı yakınlaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra da aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bitmeyen tatillerine devam ediyor.

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ve düğünden bir süre sonra jet hızıyla boşanan Şeyma Subaşı cesur seçimiyle dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği beyaz transparan elbisesiyle ayna önüne geçti.

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Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı kıyafetinin detaylarını göstermek için kamerayı yakınlaştırdıkça yakınlaştırdı.

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Fenomenin iddialı pozuna "Bu kadar görmemize gerek yoktu", "Ya anladık transparan", "Yine gereksiz bir poz" yorumları geldi.


Express


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Şeyma Subaşı
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