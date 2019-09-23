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Şeyma Subaşı beyazlar içinde yatakta! 'Yuvarlanalım'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nıne eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yaptığı tatillerle sık sık gündeme geliyor. Subaşı son olarak da beyazlar içinde verdiği pozla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı beyazlar içinde yatakta! 'Yuvarlanalım'

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Instagram paylaşımlarını daha da arttıran Şeyma Subaşı son zamanlarda yeni aşkı Guido Senia ile çok mutlu. Sevgilisiyle sık sık dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan ve bunları paylaşan Subaşı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Subaşı yatakta gelinliği andıran bir elbiseyle verdiği pozla dikkat çekti. Subaşı tüller içinde verdiği poza ise "Buradan başka gidecek bir yer yok; o yüzden yıldızların altında yuvarlanalım" notunu düştü.

Subaşı'nın bu paylaşımına anında beğeni yağdı.

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