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Şeyma Subaşı Bodrum'da keyif yapıyor! Tepki çeken pozlar

02.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından Türkiye'ye döndü. Orman yangınlarının sürdüğü Bodrum'da keyif yapan Subaşı'nın paylaşımlarına tepki yağıyor.

Şeyma Subaşı Bodrum'da keyif yapıyor! Tepki çeken pozlar

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ibiza'dan Bodrum’a giderken verdiği kucak pozuyla tepki çekmişti.

Bodrum'da orman yangınları devam ederken tatiline devam eden Subaşı tekneden başka bir karesini de paylaştı.

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Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki topladı.

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Teknede Bodrum manzaralı pozlarını "Ne zaman güzel ülkem Türkiye'ye dönsem bu ülkenin neler sunabileceğini anlıyorum" yorumunda bulundu.

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Şeyma Subaşı gelen tepkileri de düşünerek paylaşımına şu notu düştü: Biliyorum bu tipik "kitap okuyorum modu" değil ama ben bugün böyle yaptım.

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Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarda yorumları sınırlandırsa da ünlü isme sosyal medyada tepki yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şeyma Subaşı
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