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Şeyma Subaşı boşanıyor! Balayında başlayan gerilim arttı, Meedo ülkeyi terk etti...

25.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçen mayıs ayında Marakeş’te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı hakkında boşanma iddiaları gündemde. Son olarak ortaya atılan iddia ise Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı arasındaki gerilimin balayında başladığı yönünde. İddialara göre ikili boşanmak için resmi işlemlere başladı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 3 gün 3 gece süren rüya düğününden sonra boşanma haberleriyle gündemde. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi iddialara göre evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamadı.

Boşanacakları iddiası gündemde olan Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında Sabah'tan Bülent Cankurt bomba bir iddiayı daha gündeme getirdi.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin arasındaki gerilim daha balayında başladı. Cankurt yazısında şu sözlere yer verdi:

MAHKEMEYE BİLE BAŞVURMUŞLAR

"Henüz dört aylık evli olan çiçeği burnunda çift boşanmak için resmi süreci başlatmış. Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş.

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Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar. Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar. Kızının babası Acun Ilıcalı ile 14 ay evli kalan Şeyma'nın ikinci evliliği dört ay sürmüş olacak."

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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi Acun Ilıcalı sevgilisi

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