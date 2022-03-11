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Şeyma Subaşı çıplak pozun hemen ardından ayrılık haberini verdi! Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı ayrıldı

11.03.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı çıplak pozunu paylaşıp silmesiyle gündemdeyken aynı pozu yeniden yükledi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığının haberini de bu pozun ardından verdi.

Şeyma Subaşı çıplak pozun hemen ardından ayrılık haberini verdi! Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı ayrıldı

Şeyma Subaşı yine gündem olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.

Şeyma Subaşı'nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı.

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Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu.

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Şeyma Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

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Şeyma Subaşı
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