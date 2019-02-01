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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı düzeltmesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

Son günlerde yeniden gündemde olan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile ilgili bir düzeltme yapma gereği duydu.

Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı düzeltmesi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gittiği bir alışveriş merkezinde muhabirlerin eski eşi Acun Ilıcalı ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; ablası ile buluşmaya geldiğini söyleyen Subaşı, çok konuşulan ve magazin gündemini de oldukça meşgul eden ev konusuna samimiyetle açıklık getirdi.

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Çıkan haberlerde Acun Ilıcalı’nın ayrılık sonrasında Şeyma’ya düğün hediyesi olarak aldığı evi sattığı yazılmıştı.

Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada, “İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu.

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Ben de zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim içinde. Ben de şu anda 3 kişi rahat bir şekilde yaşayacağımız ev bakıyorum kendime. Ama gerçekten bunu tüm kalbimle söylüyorum ki, haberlere konu olduğu şekilde bir olay olmadı. Bizim zaten Acun’la da aramızda herhangi bir problem ya da olumsuz bir durum asla söz konusu değil” dedi.


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