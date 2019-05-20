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Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 20.05.2019 01:57 | Son Güncelleme

İspanya'nın tatil merkezlerinden Formentera'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Dünyayı karış karış gezen Subaşı son olarak soluğu İspanya'nın tatil cennetlerinden Formentera Adası'nda aldı. Formentera'da denizin keyfini çıkaran Subaşı, siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını ise Instagram'dan paylaştı.

seyma

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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