Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Dünyayı karış karış gezen Subaşı son olarak soluğu İspanya'nın tatil cennetlerinden Formentera Adası'nda aldı. Formentera'da denizin keyfini çıkaran Subaşı, siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını ise Instagram'dan paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

