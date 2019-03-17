Şeyma Subaşı'dan deniz kenarında yoga videosu!

Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Dila Tarkan ile birlikte dünyaca ünlü tatil yeri Maldivler'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Maldivler tatilinden bol bol fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı bu defa yoga yaptığın anların videosunu yayınlandı. Deniz kenarında yoga yapan Şeyma Subaşı o anları 'Tamam tamam biliyorum' notuyla paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.

İşte Şeyma Subaşı'nın yoga yaptığı anlar:



