Şeyma Subaşı'dan kızıyla eğlenceli paylaşım

Geride bıraktığımız haftalarda kızı Melisa'nın velayeti mahkeme kararıyla eski eşi Acun Ilıcalı'ya verilen Şeyma Subaşı, kızıyla bol bol vakit geçirmeye devam ediyor.
"KANDIRAMIYORUM ARTIK"
Kısa bir süre öncesine yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye döner dönmez kızıyla vakit geçirmeye başladı. Onunla birlikte geçirdiği keyifli anlara dair video ve fotoğrafları hesabından paylaşan Subaşı bu defa da onun ne kadar büyüdüğünü gösteren bir paylaşımda bulundu.
Şeyma Subaşı "Kandıramıyorum artık" notunu düştüğü videosunda kızıyla sohbet ederken görülüyor.
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