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Şeyma Subaşı'dan 'korona partisi' tepkisi! 'Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu?'

04.10.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'dan 'korona partisi' tepkisi! 'Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu?'

Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Şeyma Subaşı kendisine gelen eleştirilere isyan etti. Subaşı 'şuursuz' eleştirilerine "Bırakın da kendi aramızda eğlenelim" dedi.

Şeyma Subaşı, Bebek'te bir kafenin önünde Magazin Hattı kamerasına takıldı. Koronavirüs salgını devam ederken sık sık partilerde görüntülenen Subaşı çıkan haberlere isyan etti.

Subaşı gelen sorulara "Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." dedi.

Ekran Alıntısı

Subaşı bu konuda gelen yorumlara resmen patladı. Şeyma Subaşı "Biz korona partisi filan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi?" dedi.

Subaşı kendi testinin negatif olduğunu da söyledi. Subaşı açıklamasının devamında "Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" diyerek konuya son noktayı koydu.

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