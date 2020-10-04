Şeyma Subaşı'dan 'korona partisi' tepkisi! 'Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu?'

Şeyma Subaşı, Bebek'te bir kafenin önünde Magazin Hattı kamerasına takıldı. Koronavirüs salgını devam ederken sık sık partilerde görüntülenen Subaşı çıkan haberlere isyan etti.

Subaşı gelen sorulara "Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." dedi.

Subaşı bu konuda gelen yorumlara resmen patladı. Şeyma Subaşı "Biz korona partisi filan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi?" dedi.

Subaşı kendi testinin negatif olduğunu da söyledi. Subaşı açıklamasının devamında "Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" diyerek konuya son noktayı koydu.



