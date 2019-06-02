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Şeyma Subaşı dert yandı!

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 02.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra birlikte yaşadıkları evden taşınacak olan Şeyma Subaşı, evdeki masanın yeni evine sığmayacağını söyleyerek takipçilerine dert yandı.

Şeyma Subaşı dert yandı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 1.5 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz kasım ayında son bulmuştu. Boşanmanın ardından her ay 125 bin lira nafaka alan Subaşı, Ilıcalı ile birlikte yaşadıkları evi boşaltıyor. Boğaz manzaralı evi satışa çıkaran Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Bebek'te daha küçük bir ev satın aldı.

Daha mütevazi bir evde yaşayacak olan Subaşı, geçtiğimiz günlerde kıyafetlerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kez ise Ilıcalı'nın evindeki masayı yeni evine sığdıramayacağı yazarak bir paylaşımda bulundu.

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Şu sıralar İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan ünlü fenomen, kızı Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya geçmesinden sonra sık sık kızını, babasına bırakıp sevgilisi ile yurt dışında buluşuyor.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kaşar peyniri seni
surtasız karının derdine bak
vahhh vaahhh...! bunu haber yapana da vahh vahhh
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