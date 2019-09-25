Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı mı?

Şeyma Subaşı, uzun yıllar aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanmıştı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ve sevgilisi ile ülke ülke dolaşıp tatil yaparak sık sık gündem olmuştu.

Son olarak sevgilisi için dil bile öğrenmeye karar veren Subaşı'nın sosyal medyada yaptığı son hareket ise ayrılık iddialarının yayılmasına sebep oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Subaşı ve DJ sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları ise henüz silmedi. Bu hareket sonrası ayrılık haberleri gündeme hızlıca düştü.

