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Şeyma Subaşı: Guido tüm tatil masraflarımı ödüyor

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Çıktığı tatillerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı katıldığı programda sevgilisi Guido ile çıktığı tatillerin parasını sevgilisinin ödediğini açıkladı. Subaşı açıklamasında "kuruş harcamıyorum" dedi.

Şeyma Subaşı: Guido tüm tatil masraflarımı ödüyor

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı çıktığı tatillerle sık sık gündeme geliyor. Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda ''Miami oteli ve parayla ilgili'' kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.

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Magazin Noteri programına katılan Subaşı tatil paralarını kimin ödediği açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey; bir kuruş ödemişliğim yok zaten..." dedi.

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Subaşı kalan tatillerinin ise reklam ve davetler sayesinde ödendiğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Çok güzel ve fiziği muhteşem. En beğendiğim kişilerden
Senin kafadan olup bir de parası olanlar sayesinde yaşıyor bu lüks hayatı.
demekki para avcısı olduğynu kendinde biliyorsun...acun seni demekki bunu için boşadı mantıklı davranmış acun
@legioneer1 acun kötü seçim de yapabiliyor muş anlamı da çıkar
NE İĞRENÇ BİR TİP. ACUNUN İŞLERİ .
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