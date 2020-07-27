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Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı’nın her attığı gönderi olay olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra İtalyan Gudio Senia’yla yeni bir ilişkiye başlayan Subaşı’nın yabancı kültürlere alan ilgisi her geçen gün artıyor. Subaşı son gönderisinde ise yakayı fena ele verdi.

Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

Sosyal medya hesabından genellikle İngilizce açıklamalar yapan ve bikinili fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı Türk takipçilerinden tepki topluyor. Olumsuz eleştirilere kulaklarını tıkayan Şeyma Subaşı şimdilerde Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin Bieber’ı taklit ettiği iddialarıyla gündemde. Şeyma Subaşı’nın Hailey’in elbisesine benzer bir kıyafetle aynı pozu vermesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Hailey ve Şeyma piştisini Subaşı’nın takipçileri diline doladı.

ŞEYMA SUBAŞI’NDAN BÜYÜK BEYİN GÖNDERMESİ

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Hailey Bieber’ın önceden paylaştığı bir fotoğrafa oldukça benzer bir gönderi paylaşan Subaşı fotoğrafa “Büyük beyinler benzer düşünür” notunu ekleyerek eleştirileri önlemek istedi. Ancak Subaşı’nın bu hamlesi binlerce yorum almasına engel olmadı. Sosyal medya kullanıcıları Subaşı’nın gönderisinin altına “Hailey Baldwin’den 1 hafta sonra aynı şeyler burada” eleştirisini yaparak durumu espriye vurdu.

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