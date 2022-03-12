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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Detaylar şaşkına çevirdi

12.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı! Detaylar şaşkına çevirdi

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.

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Şeyma Subaşı çıplak pozuyla çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı.

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Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu.

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Konuyla alakalı 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti.

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Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de olayın hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Şeyma arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo'nun dedikodusunu yaptı.

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Magazinburada’nın haberine göre; Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. Özür dilemek yerine 'Ben Türkiye'ye dönüyorum' diyen Subaşı, gece yarısı ayrıldıklarını duyurdu.
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Meedo'dan karşı atak gecikmedi, Şeyma'ya aldığı arabayı geri istedi.

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Şeyma Subaşı
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