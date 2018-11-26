Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı, 8 dakika süren boşanma davasının ardından , kafesinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, ancak Ilıcalı soyadını henüz silmemişti.

ILICALI SOYADINI KALDIRDI AMA...

Akşam saatlerinde Şeyma Subaşı, Instagram profilinde yer alan Ilıcalı soyadını kaldırdı.



Subaşı, Ilıcalı soyadının yanı sıra, profilinde yer alan Melisa'nın annesi (Melisa's mom), İstanbul-Miami gibi ibareleri de kaldırdı.

Şeyma Subaşı ayrıca Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından silmedi.





