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Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı boşanma sonrasında Instagram hesabından ‘Ilıcalı’ soyadını kaldırdı. Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını ise silmedi. İşte Instagram hesabındaki aşk dolu o paylaşımlar.

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı, 8 dakika süren boşanma davasının ardından , kafesinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, ancak Ilıcalı soyadını henüz silmemişti.

ILICALI SOYADINI KALDIRDI AMA...
Akşam saatlerinde Şeyma Subaşı, Instagram profilinde yer alan Ilıcalı soyadını kaldırdı.
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Subaşı, Ilıcalı soyadının yanı sıra, profilinde yer alan Melisa'nın annesi (Melisa's mom), İstanbul-Miami gibi ibareleri de kaldırdı.

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Şeyma Subaşı ayrıca Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından silmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı boşanma

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