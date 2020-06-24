Şeyma Subaşı iş hayatına geri dönüyor! Kendi markası için bikinili poz verdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaz sezonunu Çeşme'nin ardından şimdi de Bodrum'da geçiriyor. Sevgilisi Guido Senia'yı önceki günlerde İtalya'ya uğurlayan Subaşı, iş dünyasına yeniden adım attı.

Şeyma Subaşı, kendine ait bir markaya tekstil sektörüne giriyor.

Kıyafet ve bikini satacak olan Subaşı, kendi markasının reklam çekimleri için bikiniyle objektif karşısına geçti.

Subaşı çekim hazırlıklarını da Instagram'dan paylaştı.



Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bir cafe-restoran açmıştı. Ancak Subaşı'nın iş hayatı kısa sürmüş ve restoranı kapanmıştı.

