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Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı bırakıp sevgilisiyle tatile gitti

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ÜNLÜLER  | 17.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vicdanını rahatlattı. Subaşı kızını bu sefer geride bıraktı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı bırakıp sevgilisiyle tatile gitti

Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra adı DJ Guido Senia ile anılan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde uzun süredir tatil yaptığı Meksika Tulum’dan İstanbul’a dönmüştü.

Bebek’te bulunan mekanına uğrayan ve buradan paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı kısa süre İstanbul’da kaldıktan sonra yeniden yurt dışına çıktı.

KIZINI BIRAKIP SEVGİLİSİNE GİTTİ

Yılın büyük bir kısmını yurt dışında tatilde geçiren Subaşı kızı Melisa’yı babasının yanına bırakarak geçtiğimiz gün Phuket’e uçtu. Burada adının anıldığı Fransız DJ Guido ile bir araya gelen ve samimi görüntüleri sosyal medyaya düşen Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

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Kızıyla görüntülü arama yaptığı sırada çektiği ekran görüntüsünü paylaşan Subaşı bu görüntünün üzerine “Anneler babalar iş için tatil için arada gider gelir öyle Melisa… (Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne)” notuyla dikkat çekti.

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