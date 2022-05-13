Şeyma Subaşı kuralları hiçe saydı! Kızı Melisa'yı sergiye sokunca tepki çekti

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp Hacı Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Şeyma Subaşı son olarak tatile gidip İstanbul'a kızının yanına döndü.

Subaşı 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanına alarak Contemporary İstanbul'u gezdi. Sabah'ın haberine göre; sergideki 13 yaş sınırının ihlal eden Subaşı gündem oldu.

Şeyma Subaşı aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileler tarafından tepki gördü.



