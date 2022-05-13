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Şeyma Subaşı kuralları hiçe saydı! Kızı Melisa'yı sergiye sokunca tepki çekti

13.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı iddialara göre 9 yaşındaki kızı Melisa ile Contemporary İstanbul'a gitti. Yaş sınırı olan sergide Subaşı'ya ve kızına ayrıcalık gösterilince ünlü isim tepki gördü.

Şeyma Subaşı kuralları hiçe saydı! Kızı Melisa'yı sergiye sokunca tepki çekti

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp Hacı Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Şeyma Subaşı son olarak tatile gidip İstanbul'a kızının yanına döndü.

Subaşı 9 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanına alarak Contemporary İstanbul'u gezdi. Sabah'ın haberine göre; sergideki 13 yaş sınırının ihlal eden Subaşı gündem oldu.

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Şeyma Subaşı aynı sergiye gidip 13 yaşından küçük çocuklarını dışarıda bırakmak zorunda kalan aileler tarafından tepki gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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