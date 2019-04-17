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Şeyma Subaşı Miami'deki eve alınmadı mı? Jet yalanlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Miami'deki evde hakkı kalmayan Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın evine giremediği konuşuluyordu...

Şeyma Subaşı Miami'deki eve alınmadı mı? Jet yalanlama

Boşandıktan sonra anlaşma gereği Şeyma Subaşı, Miami’de bulunan evi boşaltmıştı. Şu anda Miami'de olan Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı iddia edildi.

Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaşı Martha'da kalmaya başladığı söyleniyordu.

Şeyma Subaşı, dün hakkında çıkan Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine kendisini almadığı haberlerini yalanladı. Daha önce hakkındaki haberlerden günler sonra haberi olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı bu kez anında cevap verdi.

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Gecce’de yer alan "’Acun, Şeyma’yı Miami’deki eve sokmadı’’ haberinin altına ‘"Bir kere de doğru haber yapın hakkımda dişimi kıracağım söz’’ şeklinde cevap veren Subaşı, iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Haberi ilk kes duyuran Gecce ise Subaşı’na ‘"Miami’deki evden fotoğraf atın kullanalım. Arkadaşınız Martha’da kaldığınız doğru değil mi diye sordu"’ diye sordu.

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Bu yanıt takipçileri ikiye bölerken Subaşı sosyal medya hesabından bavullarını toplamış bir fotoğrafını yayınladı ve "Şeyma sonunda Miami'den bütün eşyalarını topladı ve İstanbul'a gönderiyor" yazarak çıkan haberlerle dalga geçti.

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