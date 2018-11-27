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Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile evlilikleri biten Şeyma Subaşı'nın yeni açtığı kafesine icra geldi! Boşanmak için gittiği adliyeden sonra kafesine koşan Şeyma Subaşı bu iddialara yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Marsilya'da evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanma kararı aldı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 8 dakikalık davayla 9 yıllık birlikteliklerine son verdi.

Boşanma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık" dedi.

BİR ŞOKLA DAHA KARŞILAŞTI

Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Uçankuş'un haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti.

Subaşı bu iddialara kısa bir açıklama yaptı ve kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı. Subaşı, "Gerçekten, inanın icranın bizle alakası yok, mal sahibi ile ilgisi var" dedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ilgili sorulara yanıt vermekten ise kaçındı.


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