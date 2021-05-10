MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'na zengin sevgilisinden pahalı hediye!

Şeyma Subaşı'na zengin sevgilisinden pahalı hediye!

10.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ibiza tatiline devam ediyor. Zengin sevgilisi Subaşı'na öyle bir Anneler Günü hediyesi aldı ki...

Şeyma Subaşı'na zengin sevgilisinden pahalı hediye!

Bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş ve sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Ardından tatile çıkan çift ilk olarak Bali'ye gitmiş sonra soluğu Dubai'de almıştı.

SEVGİLİSİ KESENİN AĞZINI AÇTI

Bir hafta boyunca Dubai'de sıcak havanın tadını çıkaran çift, dönüşte özel jete binmişti. Son günlerde hamile olduğu iddia edilen Subaşı son paylaşımlarıyla olay oldu. Zengin sevgilisinden Anneler Günü hediyesi alan Subaşı havalara uçtu.

Ekran Alıntısı

Lüks aracını paylaşan Subaşı daha sonra da dudak dudağa pozunu paylaştı.

6098d68a5542812b747bdec9

Sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozunu, "Hayır Şeyma hayal değil, gerçek. Seninle geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum" notuyla paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu! "Kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak?"Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu! "Kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak?"
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.