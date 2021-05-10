Şeyma Subaşı'na zengin sevgilisinden pahalı hediye!

Bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş ve sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Ardından tatile çıkan çift ilk olarak Bali'ye gitmiş sonra soluğu Dubai'de almıştı.

SEVGİLİSİ KESENİN AĞZINI AÇTI

Bir hafta boyunca Dubai'de sıcak havanın tadını çıkaran çift, dönüşte özel jete binmişti. Son günlerde hamile olduğu iddia edilen Subaşı son paylaşımlarıyla olay oldu. Zengin sevgilisinden Anneler Günü hediyesi alan Subaşı havalara uçtu.

Lüks aracını paylaşan Subaşı daha sonra da dudak dudağa pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozunu, "Hayır Şeyma hayal değil, gerçek. Seninle geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum" notuyla paylaştı.

